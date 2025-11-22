Habertürk
        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları başladı

        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ayağı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde başladı.

        22.11.2025 - 16:56
        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları başladı
        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ayağı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde başladı.

        Burak Özel Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 110 sporcu mücadele etti.

        Şampiyonanın ilk gününde MX, MX1, MX2,MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50 cc, 50Mini, E50, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde sporcular antrenman ve sıralama turları gerçekleştirdi.

        Şampiyona, yarın yapılacak yarışlar ve ödül töreni ile sona erecek.

