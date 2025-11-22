Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Kaçak kazı yaptıkları tespit edilen F.A. ve Ş.Y. kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.