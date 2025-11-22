Habertürk
        Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 2 kişi tutuklandı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Giriş: 22.11.2025 - 12:32 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:32
        Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 2 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Kaçak kazı yaptıkları tespit edilen F.A. ve Ş.Y. kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

