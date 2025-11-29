Tekirdağ'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
K.A. idaresindeki 34 LBR 06 plakalı otomobil, Narin Caddesi'nde, S.Ş'nin kullandığı 34 KBR 059 plakalı pikapla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü K.A. ile pikaptaki K.Ş. ve D.Ş. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
