Tekirdağ'da 2 ton sakatat ele geçirildi
Tekirdağ'da bir minibüste ele geçirilen 2 ton sakatat imha edildi.
Tekirdağ'da bir minibüste ele geçirilen 2 ton sakatat imha edildi.
Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye kaçak yollardan sakatat getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, Ahiahmet Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan incelemede, kesim tarihi belli olmayan ve faturasız 2 ton sakatat ele geçirildi.
Sağlıksız olduğu belirlenen 2 ton sakatat imha edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.