        Tekirdağ Haberleri

        NKÜ'ye "Beslenme Dostu İş Yeri" belgesi verildi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:28 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:28
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Uygulama Rehberi doğrultusunda Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda NKÜ, "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesi" almaya hak kazandı.

        Belge, Tekirdağ Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar tarafından Genel Sekreter Gökhan Saygı'ya verildi.

        Üç yıl geçerliliği bulunan belge, üniversitenin çalışanları ve öğrencileri için sağlıklı yaşam kültürünü destekleyen uygulamaları önemseyen kurumsal yapısını tescilleyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

