Tekirdağ'da asayiş

Aramada, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, biri pompalı 3 tüfek, 115 mermi ve 36 fişek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında Bağlık Mahallesi'ndeki bir çiftlikte arama yaptı.

Ergene Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolünde durdurulan bir kamyonette menşei belirsiz et bulundu.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, soğuk zincir kurallarına uygun taşınmayan ve belgesiz olduğu belirlenen 1 ton et imha edildi.

