        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:38 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:38
        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, soğuk zincir kurallarına uygun taşınmayan ve belgesiz olduğu belirlenen 1 ton et imha edildi.

        Ergene Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolünde durdurulan bir kamyonette menşei belirsiz et bulundu.

        El konulan etler ekiplerce imha edildi.

        - Çiftlik evinde silah ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde çiftliğinde silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında Bağlık Mahallesi'ndeki bir çiftlikte arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, biri pompalı 3 tüfek, 115 mermi ve 36 fişek ele geçirildi.

        Çiftlik sahibi gözaltına alındı.

