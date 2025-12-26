Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ailesine ziyaret

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 2012 yılında Siirt'te düşen helikopterde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Dinçer Ersoy'un ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 09:27 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:27
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ailesine ziyaret
        Soytürk, şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

        Ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Vali Soytürk, şehitlere minnet ve şükran borçlu olduklarını aktararak, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

        Daha sonra Soytürk, şehidin kişisel eşyalarının yer aldığı odayı gezdi.

        Vali Soytürk'e ziyarette Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve ilçe protokolü eşlik etti.

