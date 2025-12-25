Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Trakya'da yeni asgari ücret sonrası fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimler sıklaştırıldı

        Trakya'da İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, temel ihtiyaçlara yönelik zorunlu mal ve hizmet sektöründe fahiş fiyat artışlarını önlemek ve piyasada adil, şeffaf bir ticaret düzeni sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 11:42 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:42
        Trakya'da yeni asgari ücret sonrası fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimler sıklaştırıldı
        Trakya'da İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, temel ihtiyaçlara yönelik zorunlu mal ve hizmet sektöründe fahiş fiyat artışlarını önlemek ve piyasada adil, şeffaf bir ticaret düzeni sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı.

        Ekipler, 2026 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından, ücret rakamı açıklanmadan önce zam yapan firmaların, fiyatları hangi tarihte değiştirdiklerini tespit etmeye yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimlerde market, restoran ve gıda satış yerleri kontrol edildi.

        Denetimler kapsamında etiketleri kontrol eden ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu da inceledi.

