Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:34 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

        Tekirdağ'da balıkçılar da olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

        Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

        Poyrazın 3 gün etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Trafik kazasında 9 yaşındaki çocuğun ayağı ezildi
        Trafik kazasında 9 yaşındaki çocuğun ayağı ezildi
        Tekirdağ semalarında kargaların görsel şöleni
        Tekirdağ semalarında kargaların görsel şöleni
        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten Regaip Kandili mesajı
        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten Regaip Kandili mesajı
        Tekirdağ'da belgesiz hayvan sevki yapan 2 kişiye 134 bin lira ceza uyguland...
        Tekirdağ'da belgesiz hayvan sevki yapan 2 kişiye 134 bin lira ceza uyguland...
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Başıboş köpeğe çarpan aracın sürücüsü yaraladı
        Başıboş köpeğe çarpan aracın sürücüsü yaraladı