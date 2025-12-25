Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da belgesiz hayvan sevki yapan 2 kişiye 134 bin lira ceza uygulandı

        Tekirdağ'ınMalkara ilçesinde belgesiz büyükbaş hayvan nakli yapan 2 kişiye 134 bin lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 09:20 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:20
        Tekirdağ'da belgesiz hayvan sevki yapan 2 kişiye 134 bin lira ceza uygulandı
        Tekirdağ'ınMalkara ilçesinde belgesiz büyükbaş hayvan nakli yapan 2 kişiye 134 bin lira para cezası verildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ile Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen yol kontrolünde, Edirne'den geldiği belirlenen bir kamyonda veteriner sağlık raporu bulunmadan hayvan sevkiyatı yapıldığı tespit edildi.

        Denetimde, hayvanları alan kişiye 102 bin lira, hayvanları satan kişiye ise 32 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

