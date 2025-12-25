Tekirdağ'da belgesiz hayvan sevki yapan 2 kişiye 134 bin lira ceza uygulandı

Tekirdağ'ınMalkara ilçesinde belgesiz büyükbaş hayvan nakli yapan 2 kişiye 134 bin lira para cezası verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen yol kontrolünde, Edirne'den geldiği belirlenen bir kamyonda veteriner sağlık raporu bulunmadan hayvan sevkiyatı yapıldığı tespit edildi.

Denetimde, hayvanları alan kişiye 102 bin lira, hayvanları satan kişiye ise 32 bin lira idari para cezası uygulandı.

Büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.