        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Haritalar Sergisi açıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü tarafından Haritalar Sergisi açıldı.

        Giriş: 30.12.2025 - 09:38 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:38
        Tekirdağ'da Haritalar Sergisi açıldı
        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü tarafından Haritalar Sergisi açıldı.

        NKÜ Fen Edebiyat Fakültesinin fuayesinde açılan sergide, Coğrafya Bölümü öğrencileri ve akademisyanler tarafından geleneksel yöntem tekniğiyle çizilen haritalar beğeniye sunuldu.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerin teorik bilginin yanı sıra uygulamalı bilimlerin de icra edildiği merkezler olduğunu belirterek sergiye katılan öğrencileri tebrik etti.

        Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Halide Avlu da belediye olarak üniversite öğrencilerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek, öğrencilerden bilgi aldı.

        Sergi bir hafta ziyarete açık olacak.

