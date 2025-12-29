Tekirdağ'da TEKNOFEST'te finale kalan öğrenci ve öğretmenlere başarı belgesi verildi

Tekirdağ'da 2025 yılında TEKNOFEST'te finale kalma başarısı gösteren öğrenci ve öğretmenler başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Yalova'da şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedeflere erişmenin çok çalışmaktan geçtiğinin altını çizen Soytürk, "Son yıllarda olağanüstü işler yapıyoruz. Bu bağlamda Tekirdağ'da 14 organize sanayi bölgesi, 3 özel endüstri bölgesi, serbest bölge olmak üzere, yaklaşık 3 bin 217 sanayi tescilli firma, 200 bin çalışanla büyük bir üretim merkeziyiz. Bir önceki yıl 13,2 milyar dolar ihracatımız olmuş. Tekirdağ olarak bunu gururla söylüyoruz." dedi.

- "Kendi rekorlarını kıran bir festival"

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz da TEKNOFEST'in katılımcı sayısı bakımından dünyada örneği olmayan, kendi rekorlarını kıran bir festival olduğunu belirtti.

Saymaz, bugüne kadar 14 milyon ziyaretçi ağırlayan TEKNOFEST'lerin, 2020 yılından bu yana Anadolu’da, 2022 yılından itibaren ise yurt dışında düzenlenmeye başlandığını anımsattı.

TEKNOFEST'in dünyanın takibinde olduğunu dile getiren Saymaz, şunları kaydetti:

"Bu yıl 1 milyondan fazla genç kardeşimizin yer aldığı 50 binden fazla takım, TEKNOFEST'e başvurdu. Bu durum Türk milletinin teknolojiye, bilime, ne kadar ilgi ve alaka gösterdiğinin en net göstergelerinden biri.

TEKNOFEST kendi rekorlarını kıran katılımcı sayısı bakımından dünyada örneği olmayan bir festival. Bu kadar hava gösterisi, bu kadar insanın katılım gösterdiği, 63. farklı kategoride yarışma yapılan dünyanın hiçbir yerinde başka organizasyon ve örnek yok."

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğretmen ve öğrencilere başarı belgeleri verildi.