Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 12:40 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        M.G'nin (31) kullandığı 06 NB 755 plakalı otomobil, Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde refüje çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan M.G, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Marmaraereğlisi Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ NKÜ Hastanesi göz enjeksiyon ünitesi ileri düzey tanı ve tedavi hi...
        Tekirdağ NKÜ Hastanesi göz enjeksiyon ünitesi ileri düzey tanı ve tedavi hi...
        Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
        Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
        Trafiği tehlikeye atan 3 motosiklet sürücüsüne 87 bin lira ceza
        Trafiği tehlikeye atan 3 motosiklet sürücüsüne 87 bin lira ceza
        Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
        Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
        Otizmli genç tiyatro eğitimleriyle sahne hayaline adım adım yaklaşıyor
        Otizmli genç tiyatro eğitimleriyle sahne hayaline adım adım yaklaşıyor
        Tekirdağ'da yılbaşı öncesi hindi satışları arttı; dişi hindiye ilgi daha fa...
        Tekirdağ'da yılbaşı öncesi hindi satışları arttı; dişi hindiye ilgi daha fa...