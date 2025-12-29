Tekirdağ'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.G'nin (31) kullandığı 06 NB 755 plakalı otomobil, Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde refüje çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.G, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Marmaraereğlisi Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
