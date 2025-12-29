Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

        Tekirdağ açıklarında bir tekneye eşlik eden yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:36 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:36
        Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
        Tekirdağ açıklarında bir tekneye eşlik eden yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Tekneyle denize açılan bir kişi, yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

        Yunus bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

