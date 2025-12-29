Habertürk
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 08:49 Güncelleme: 29.12.2025 - 08:49
        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

