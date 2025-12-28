Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti

        Tekirdağ'da üç gündür etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 16:26 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:26
        Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti
        Tekirdağ'da üç gündür etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

        Kentte poyrazın etkisiyle oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

        Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların kötü kokuya ve görüntü kirliliğine neden olduğunu söyledi.

        Sert rüzgar estiğinde yosunların kıyıya biriktiğini aktaran Tecer, herhangi bir çevre kirliliğinin söz konusu olmadığını belirtti.

