Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti

Sert rüzgar estiğinde yosunların kıyıya biriktiğini aktaran Tecer, herhangi bir çevre kirliliğinin söz konusu olmadığını belirtti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların kötü kokuya ve görüntü kirliliğine neden olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da üç gündür etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

