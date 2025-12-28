Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 28.12.2025 - 10:03 Güncelleme: 28.12.2025 - 10:03
        Tekirdağ'da asayiş
        Kapaklı ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde E.S'nin evinde arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız tabanca ve 56 mermi ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine P.E'yi durdurdu.

        Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        -Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

