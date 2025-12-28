Tekirdağ'da asayiş
Kapaklı ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde E.S'nin evinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız tabanca ve 56 mermi ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine P.E'yi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
-Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
