Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre, Gürcün, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ve Niğde Barosu Başkanı Emin Alper Öztürk, Genç Girişimci Prim Desteği ve avukatlık mesleğine ilişkin yapısal taleplerle ilgili Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ile yapılan görüşmede, Bağkur primlerinde kaldırılan Genç Girişimci Desteğinin yeniden yürürlüğe alınması, 2026 yılı itibariyle kazanılmış hakların korunması amacıyla SGK nezdinde gerekli kurumsal bilgilendirmenin yapılması konuları ele alındı.

Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar ile gerçekleştirilen görüşmede ise savunma hakkının güçlendirilmesi, avukatlık mesleğinin ekonomik ve kurumsal sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik ortak talepler görüşüldü.

Ziyarette, CMK Ücret Tarifesinin yasal güvenceye kavuşturulması, CMK ödemelerinin barolar aracılığıyla yapılması, CMK kapsamında KDV indirimi uygulanması, binin üzerinde üyesi bulunan barolarda yönetim kurulu üye sayısının 12'ye çıkarılması ve bu üyelerden ikisinin 2–5 yıl kıdeme sahip avukatlardan seçilmesi ile soruşturma kurulu oluşturulmasına yönelik öneriler de ele alındı.