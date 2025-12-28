Habertürk
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince itfaiye istasyon sayısı artırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 28.12.2025 - 10:16
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince itfaiye istasyon sayısı artırılıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ergene, Saray ve Çerkezköy ilçelerinde yapımı devam eden itfaiye istasyonlarıyla acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi hedefleniyor.

        Şarköy ilçesinde yapımı tamamlanan itfaiye istasyonunun ise yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

        Yeni istasyonların faaliyete geçmesiyle, yangın, trafik kazası ve doğal afetlere müdahale sürelerinin kısaltılması amaçlanıyor.

        - Nallar, çalışmaları inceledi

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

        Çiftlikönü Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını inceleyen Nallar, personelden bilgi aldı.

        Nallar, yol yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

        Mahalle sakinleriyle görüşen Nallar, planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

