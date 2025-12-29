Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çerkezköy ilçesine 8 derslikli ilkokul kazandırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 09:45 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çerkezköy ilçesine 8 derslikli ilkokul kazandırılacak.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstasyon Mahallesi'nde Milli Eğitim Bakanlığına ait arsaya Ölmezler İnşaat firması tarafından yapılacak okul için protokol imzalandı.

        Çerkezköy Kaymakamlığında düzenlenen imza törenine Vali Recep Soytürk, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile firma adına İdris Ölmez katıldı.

        Vali Soytürk, kentte okul ve derslik ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Devletin imkanları ile hayırseverlerin desteği sayesinde eğitim alanındaki eksikliklerin giderildiğini ifade eden Soytürk, "Okul ihtiyacının karşılanmasına katkı sunan hayırseverimize teşekkür ediyorum. İlkokulumuzun ilimize, ilçemize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        -Tekirdağ'da kentsel su yönetimi konuşuldu

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) düzenlenen panelde kentsel su yönetimi konuşuldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, suyun sürdürülebilirliğinin hayati önem taşıdığını söyledi.

        Şahin, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için su kaynaklarının korunması gerektiğini aktardı.

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri panelde sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar sahili kırmızı yosunla kapladı
        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar sahili kırmızı yosunla kapladı
        Kazada zarar gören otoyol plaka tanıma sistemi direği yenilendi
        Kazada zarar gören otoyol plaka tanıma sistemi direği yenilendi
        Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü "Türkan bebek" Tekirdağ'da anıl...
        Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü "Türkan bebek" Tekirdağ'da anıl...
        Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti
        Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti
        Karşı yöne geçen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı
        Karşı yöne geçen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı