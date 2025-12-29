Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ NKÜ Hastanesi göz enjeksiyon ünitesi ileri düzey tanı ve tedavi hizmeti sunuyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, göz enjeksiyon ünitesinin bölge halkına ileri düzey tanı ve tedavi hizmeti sunduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 12:24 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ NKÜ Hastanesi göz enjeksiyon ünitesi ileri düzey tanı ve tedavi hizmeti sunuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, göz enjeksiyon ünitesinin bölge halkına ileri düzey tanı ve tedavi hizmeti sunduğunu belirtti.

        Yıldırım, AA muhabirine, göz kliniğinde, retina hastalıklarının tedavisine yönelik önemli bir sağlık yatırımının daha hayata geçirildiğini söyledi.

        Göz kliniğinin, son bir yılda önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Yıldırım, "Öğretim üyesi kadrosunun güçlendirilmesi ve cihaz altyapısının yenilenmesiyle kliniğin hem hizmet hem de eğitim kapasitesi artırıldı. Bu süreçte hayata geçirilen göz rnjeksiyon ünitesi, özellikle halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile diyabetik retinopati hastalarının tedavisinde kritik bir rol üstleniyor." diye konuştu.

        Yıldırım, yeni kurulan ünitede, retina tabakasında gelişen kanama ve ödemlerin tedavisine yönelik göz içi enjeksiyon uygulamalarının da gerçekleştirildiğini dile getirdi.

        Yardımcı sağlık personeli kadrosunun tamamlanmasıyla ünitenin ayda yaklaşık 600 enjeksiyon kapasitesine ulaşmasının hedeflendiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Göz kliniğinde ayda 150 ile 200 arası lazer ve göz anjiyosu işlemi yapılabiliyor. Kurulan ünite sayesinde hastalarımız, ileri tedavi seçeneklerine il dışına gitmeden erişebilecek. Bu hem hastalarımız hem de sağlık sistemimiz açısından büyük bir kazanımdır. 3'ü başlama sürecinde toplam 10 asistan hekim kliniğimizde ihtisas eğitimine başlamıştır. En kıdemlisi henüz 1 yıllık olan asistan hekimlerimizin artan bilgi ve becerilerinin hizmete ve araştırma faaliyetlerine yansıtılması hususunda da yoğun çaba içerisindeyiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
        Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
        Trafiği tehlikeye atan 3 motosiklet sürücüsüne 87 bin lira ceza
        Trafiği tehlikeye atan 3 motosiklet sürücüsüne 87 bin lira ceza
        Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
        Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
        Otizmli genç tiyatro eğitimleriyle sahne hayaline adım adım yaklaşıyor
        Otizmli genç tiyatro eğitimleriyle sahne hayaline adım adım yaklaşıyor
        Tekirdağ'da yılbaşı öncesi hindi satışları arttı; dişi hindiye ilgi daha fa...
        Tekirdağ'da yılbaşı öncesi hindi satışları arttı; dişi hindiye ilgi daha fa...
        TEK Kış Fest üçüncü haftasında coşkuyla devam etti
        TEK Kış Fest üçüncü haftasında coşkuyla devam etti