Tekirdağ NKÜ Hastanesi göz enjeksiyon ünitesi ileri düzey tanı ve tedavi hizmeti sunuyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, göz enjeksiyon ünitesinin bölge halkına ileri düzey tanı ve tedavi hizmeti sunduğunu belirtti.

Yıldırım, AA muhabirine, göz kliniğinde, retina hastalıklarının tedavisine yönelik önemli bir sağlık yatırımının daha hayata geçirildiğini söyledi.

Göz kliniğinin, son bir yılda önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Yıldırım, "Öğretim üyesi kadrosunun güçlendirilmesi ve cihaz altyapısının yenilenmesiyle kliniğin hem hizmet hem de eğitim kapasitesi artırıldı. Bu süreçte hayata geçirilen göz rnjeksiyon ünitesi, özellikle halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile diyabetik retinopati hastalarının tedavisinde kritik bir rol üstleniyor." diye konuştu.

Yıldırım, yeni kurulan ünitede, retina tabakasında gelişen kanama ve ödemlerin tedavisine yönelik göz içi enjeksiyon uygulamalarının da gerçekleştirildiğini dile getirdi.