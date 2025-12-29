Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde asansör boşluğuna sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde asansör boşluğuna sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Karaağaç Mahallesi’nde faaliyet gösteren iş yerinde çalışan E.A.İ.A, asansör boşluğunda sıkışarak ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.