        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde asansör boşluğuna sıkışan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:45 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:45
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde asansör boşluğuna sıkışan işçi hayatını kaybetti.

        Karaağaç Mahallesi’nde faaliyet gösteren iş yerinde çalışan E.A.İ.A, asansör boşluğunda sıkışarak ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

