Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesince başlatılan Çevre ve İklim Farkındalığı Eğitimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:22 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorlu Belediyesince başlatılan Çevre ve İklim Farkındalığı Eğitimleri devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim programları gerçekleştiren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, interaktif içeriklerle sıfır atık ve geri dönüşüm, iklim değişikliği, enerji verimliliği ve doğa temelli çözümler konularında öğrencileri bilgilendirdi.

        Ekipler, atıkların ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması, küresel ısınmanın günlük hayatımıza etkileri, kaynaklarımızı koruma yolları ve sürdürülebilir bir yaşam için alışkanlıklar başlıklarında sunumlar yaparak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Bu ay 9 okulda 1435 öğrenciye eğitim verildiği aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, son iki ayda 2 bin 500’den fazla öğrenciye çevre bilinci aşılamış olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, erken yaşta kazanılan bu alışkanlıkların Çorlu’nun yarınlarını koruyacağını ifade etti.

        - Sarıkurt, çalışmaları inceledi

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Rumeli Mahallesi’nde devam eden çalışmaları inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Sarıkurt, mahalledeki altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını değerlendirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıkurt, Rumeli Mahallesi'nin çehresini değiştirerek vatandaşların yaşam kalitesini artıracak çalışmalar için sahada olduklarını belirtti.

        Mahallenin ihtiyaçlarını en doğru şekilde yerinde tespit ettiklerini aktaran Sarıkurt, "Amacımız, tüm hemşehrilerimizin kapısından çıktığında daha konforlu, modern ve güvenli bir çevrede yaşamasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

        - Sarıkurt'tan hayırsevere teşekkür ziyareti

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Hatip Mahallesi’ne aile sağlığı merkezi yaptıracak hayırsever Ömer Muyan’ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sarıkurt, Hatip Mahallesi Muhtarı Ceylan Ulusoy ile mahalleye 5 hekim kapasiteli aile sağlığı merkezi yaptıracak iş insanı Ömer Muyan’a ziyaret gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıkurt, projenin mahalle sakinleri için önemli olduğunu belirtti.

        Şehrin ihtiyaçlarını hayırseverlerin desteğiyle karşılamaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Sarıkurt, "Şehrimize duyduğu aidiyet ve sorumluluk bilinciyle elini taşın altına koyan değerli hayırseverimiz Ömer Muyan’a tüm hemşehrilerim adına yürekten teşekkür ediyorum. Hatip Mahalle'mize kazandırılacak olan bu aile sağlığı merkezi, modern şehircilik anlayışımızın ve güçlü dayanışma kültürümüzün bir meyvesidir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Türkiye'de yağışlı gün sayısı 100'den 86'ya düştü!
        Türkiye'de yağışlı gün sayısı 100'den 86'ya düştü!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Marmaraereğlisi'nde otomobil refüje çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
        Marmaraereğlisi'nde otomobil refüje çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
        Tekirdağ'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Tekirdağ NKÜ Hastanesi göz enjeksiyon ünitesi ileri düzey tanı ve tedavi hi...
        Tekirdağ NKÜ Hastanesi göz enjeksiyon ünitesi ileri düzey tanı ve tedavi hi...
        Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
        Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
        Trafiği tehlikeye atan 3 motosiklet sürücüsüne 87 bin lira ceza
        Trafiği tehlikeye atan 3 motosiklet sürücüsüne 87 bin lira ceza
        Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
        Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı