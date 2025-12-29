Çorlu Belediyesince başlatılan Çevre ve İklim Farkındalığı Eğitimleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim programları gerçekleştiren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, interaktif içeriklerle sıfır atık ve geri dönüşüm, iklim değişikliği, enerji verimliliği ve doğa temelli çözümler konularında öğrencileri bilgilendirdi.

Ekipler, atıkların ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması, küresel ısınmanın günlük hayatımıza etkileri, kaynaklarımızı koruma yolları ve sürdürülebilir bir yaşam için alışkanlıklar başlıklarında sunumlar yaparak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bu ay 9 okulda 1435 öğrenciye eğitim verildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, son iki ayda 2 bin 500’den fazla öğrenciye çevre bilinci aşılamış olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, erken yaşta kazanılan bu alışkanlıkların Çorlu’nun yarınlarını koruyacağını ifade etti.

