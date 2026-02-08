Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 11:50 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:50
        Tekirdağ'da asayiş
        Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde şüphe üzerine B.K'yi durdurdu.

        Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

