        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da içme suyu değerlendirme toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesi içme suyu değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Giriş: 06.03.2026 - 10:01
        Tekirdağ'da içme suyu değerlendirme toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesi içme suyu değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantı Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda, 2025 yılında yaşanan su temin problemine bu yıl Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından alınacak ilave tedbirlerle ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

        Geçen yıl Yazır Göleti'nden temin edilen içme suyuna karşılık, Yazır Sulama Kooperatifi sahasında üretim yapan çiftçilerin mağduriyet yaşamaması maksadıyla TESKİ tarafından gölete takviye su temini sağlanması kararlaştırıldı.

        Toplantıya, TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül, DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş ve yetkililer katıldı.



