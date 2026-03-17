Tekirdağ'da işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, işçi servisiyle tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. A.Z. yönetimindeki 59 S 4130 plakalı işçi servisi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Sanayi Bulvarı üzerinde Z.Ç. idaresindeki 55 GP 039 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada servis aracında yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

