        Tekirdağ'da 18 Mart anma programında oratoryo sahnelendi

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 18 Mart anma programında oratoryo sahnelendi

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.


        Program kapsamında Kapaklı Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Kapaklı Belediyesi çelenkleri sunuldu, ardından şehitlik ziyareti yapıldı.


        Anma programı, Kapaklı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinliklerle devam etti.


        Bu kapsamda Kapaklı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni konu alan oratoryo gösterisi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi.


        Çanakkale Savaşı’nı anlatan gösterinin her bölümü izleyicilerden büyük beğeni topladı.


        Yaklaşık bir saat süren programın sonunda öğrenciler ayakta alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

