        Hayrabolu'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi

        Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Hayrabolu'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi

        Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkı sunmak, stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla program düzenledi.

        Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 168 öğrenci katıldı.

        Turnuva Sorumlusu Mustafa İpek, turnuvanın çocukların sadece akademik değil, zihinsel ve sosyal gelişimlerini de desteklediğini söyledi.

        Çocukların sergileyecekleri strateji ve dikkatin hayatlarının her alanında onlara rehberlik edeceğini ifade eden İpek, "İlkokul ve ortaokul kategorisinde 168 öğrencinin katıldığı turnuvada, hem rekabet hem de eğlence bir arada yaşanıyor. Turnuvada mücadele eden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından öğrenciler, motif, aquilibrio, pentago, mangala, küre, kulami ve abluka gibi kategorilerde yeteneklerini sergiledi.

        Turnuvada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

