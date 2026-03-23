Tekirdağ'da polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 495 bin 500 lira ceza uygulandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsüne 495 bin 500 lira ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevresinde yapılan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamada "dur" ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsünü takibe aldı. Kovalamaca sonucu motosiklet sürücüsü yakalandı. Ekipler, sürücüye "dur ihtarına uymamak", "ehliyetsiz araç kullanmak", "plakasız araç kullanmak", "kask takmamak" suçlarından 495 bin 500 lira ceza uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.