Tekirdağ'da down sendromluları konu alan "47 Kromozom" belgeseli hazırlandı

Tekirdağ'da, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğinde, down sendromlu bireylerin yaşamını anlatan "47 Kromozom" belgeseli izleyiciyle buluştu.



Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği ile Tekirdağ Kent Konseyi Engelli Meclisi işbirliğinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Dernek Başkanı Zehra Metin Özen, etkinlikte yaptığı konuşmada, özel bireylerin yanı sıra ailelerinin de büyük bir özveriyle hayatlarını sürdürdüğünü belirtti.



Özen, toplumda farkındalığın artmasının önemine işaret etti.



Down sendromunun artık daha iyi bilindiğini ifade eden Özen, "Bizler 46 kromozomluyuz. Down sendromlu bireyler ise 47 kromozoma sahip. Ancak bu farklılık, onları bizden ayırmaz. Hepimizin farklı yetenekleri var. Kimi müzikte kimi resimde başarılı. Aslında bizi birleştiren en önemli nokta insan olmamız." dedi.



Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol Menekşe de konsey olarak özel gereksinimli bireylerin her zaman yanında olduklarını ve desteklerinin süreceğini vurguladı.



Etkinlikte uzman hekimler tarafından down sendromlu bireylerin gelişim süreçleri, eğitim olanakları ve psikolojik destek konularında katılımcılara bilgi verildi.



Program, Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği ile Tekirdağ Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından hazırlanan "47 Kromozom" belgeselinin izlenmesiyle sona erdi.

























