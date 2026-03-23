        Tekirdağ'da kuruyan Çakıl Gölet'i yağışlarla yeniden doluyor

        Tekirdağ'da geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Çakıl Göleti, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi'nde, hayvanların su ihtiyacının karşılanmasında kullanılan göletin su seviyesi, geçen yıl aşırı sıcaklık ve yetersiz yağış nedeniyle düşerek tamamen kurumuştu.

        Kuraklık sonucu göletteki balıklar telef olmuş, suyun çekildiği alanda derin çatlaklar oluşmuştu.

        Kentte son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte gölet yeniden suyla dolmaya başladı.

        Muhtar Mehmet Katırcı, yağışların su kaynaklarına olumlu yansıdığını söyledi.

        Geçen yıl kuraklık nedeniyle mahalledeki göletin tamamen kuruduğunu belirten Katırcı, "Geçen yıl kentteki birçok baraj ve göletin seviyesi ciddi oranda düşmüştü. Mahallemizde bulunan gölet de tamamen kurumuş, balıklar telef olmuştu. Son yağışlarla birlikte su kaynaklarında yeniden artış yaşanmaya başladı. Yağışların sürmesi halinde çok daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
