        Tekirdağ bayramda 100 bin turisti ağırladı

        Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri oldu.

        Giriş: 23.03.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Doğal güzellikleri, sahil şeridi ve alternatif turizm imkanlarıyla öne çıkan kentte bayram süresince yoğunluk yaşandı.

        Özellikle doğa turizmine ilgi duyanlar, Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş yaparken, Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü gibi adrenalin dolu aktiviteleri tercih etti.

        Bölgedeki ATV turları ve doğa parkurları da turistlerin ilgisini çekti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Tekirdağ'ın bayram tatilinde alternatif turizm rotaları arasında yer aldığını söyledi.

        Kentin hem doğa hem de deniz turizmini bir arada sunmasının ziyaretçi sayısını artırdığını belirten Karaküçük, "Bayram boyunca şehir merkezinde ve sahil bölgelerinde hareketlilik gözlendi." dedi.

        Karaküçük, kentte bulunan müzeleri de çok sayıda turistin ziyaret ettiğine dikkati çekti.

        Tekirdağ'ın, konumuyla ziyaretçiler için önemli bir merkez olduğunu anlatan Karaküçük, "Tekirdağ doğal konumuyla muazzam bir yer. Bayramda, restoranlar, kafeler ve konaklama tesislerinde doluluk oranları arttı. Yerli turistlerin yanı sıra özellikle Balkan ülkelerinden gelen turistler de kente ilgi gösterdi." diye konuştu.

        Ömer Faruk Karaküçük, bayram boyunca 100 bin yerli ve yabancı turistin Tekirdağ'ı ziyaret ettiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Gübre fiyatları yüzde 50 fırladı
        Gübre fiyatları yüzde 50 fırladı
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kuruyan Çakıl Gölet'i yağışlarla yeniden doluyor
        Tekirdağ'da kuruyan Çakıl Gölet'i yağışlarla yeniden doluyor
        Tekirdağ'da yağ fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
        Tekirdağ'da yağ fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
        Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı
        Sürüye kurt saldırdı: 18 koç ve 5 teke telef oldu
        Sürüye kurt saldırdı: 18 koç ve 5 teke telef oldu
        Yerde gördü, öperek yerine astı: İzleyenler duygulandı
        Yerde gördü, öperek yerine astı: İzleyenler duygulandı
        Tekirdağ'daki yağ fabrikası patlamasının görüntüleri ortaya çıktı
        Tekirdağ'daki yağ fabrikası patlamasının görüntüleri ortaya çıktı