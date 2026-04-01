Tekirdağ'da yangın sırasında köpeğin ısırdığı çocuk hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan ev yangını sırasında köpeğin ısırdığı 11 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. ,



Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'taki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.





Bu sırada yaşanan panik sırasında E.K. (11) bir sokak köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.



Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında evde maddi hasar oluştu.







