Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

İHA

TekirdağMuratlı karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yalandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

TekirdağMuratlı karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yalandı.
Kaza, MuratlıTekirdağ karayolu Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ istikametinden Muratlı yönüne doğru seyir eden K.B. idaresindeki 59 YU 012 plakalı tır, ıslak zeminin de etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Muratlı’dan Tekirdağ istikametine gitmekte olan Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait resmi plakalı bir araca çarpan tır, yol kenarına savruldu. İki aracın sürücüsü de hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza yerine gelen trafik ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak incelemelerde bulundu.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atölyede taşlama makinesinde patlama: 1 ölü
YEREL HABERLER Atölyede taşlama makinesinde patlama: 1 ölü
Hırsızlık zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlısı yakalandı
Şüpheli takip eden polisler kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şüpheli takip eden polisler kaza yaptı: 2 yaralı
Ruhsatsız silah ve uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Ruhsatsız silah ve uyuşturucu ile yakalandı
Tekirdağ'da kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kaza: 3 yaralı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Tarihi Rüstem Paşa Camii ilk günkü ihtişam ve estetiğine kavuştu
YEREL HABERLER Tarihi Rüstem Paşa Camii ilk günkü ihtişam ve ...
Tekirdağ’da 333 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 333 litre kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ’da Türk-Macar Kültür Evi açılışı ve galası yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da Türk-Macar Kültür Evi açılışı ve galası ...
Trakya'nın yöresel ürünleri YÖREX’te sergilendi
YEREL HABERLER Trakya'nın yöresel ürünleri YÖREX’te sergilendi
Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı
Kestiği ağaç dalı başına düştü
YEREL HABERLER Kestiği ağaç dalı başına düştü
Tekirdağ'da restore edilen Türk-Macar Kültür Evi açıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da restore edilen Türk-Macar Kültür Evi ...
Başkan Yüksel’in acı günü
YEREL HABERLER Başkan Yüksel’in acı günü
Çerkezköy TSO'nun yapay zeka semineri büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Çerkezköy TSO'nun yapay zeka semineri büyük ilgi ...
Muratlı’da ilk sinema filmi çekiliyor
YEREL HABERLER Muratlı’da ilk sinema filmi çekiliyor
Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X