Çorlu Belediyesi personeline yangın söndürme eğitimi

Çorlu Belediyesi personeline Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme eğitimi verildi.

Üç ayrı gruba Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü personelince, Çorlu İtfaiye İstasyonu’nda, Yangın Güvenliği ve Yangın Söndürme Temel Eğitimi verildi. Çorlu Belediyesi teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitime Yangın Söndürme Ekibi olarak belirlenen 58 personel katıldı. İki saat süren eğitimin ardından çalışanlara yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi ve yangın esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiği detaylı bir şekilde anlatıldı.

Çorlu İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen yangın söndürme tatbikatı esnasında eğitim alan personellere olası bir yangına karşı alınması gereken önlemler belirtildi. Yangınlara sebep olan ihmallere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen itfaiye yetkilileri, “Yangın anında ve sonrasında alınması gereken önlemler büyük önem taşıyor. Yangının nedenlerine bağlı olarak güvenliği sağlamak ve alınan eğitimlerdeki bilgiler dahilinde güvenli bir şekilde olaya müdahale etmek son derece mühim” şeklinde konuştular.

Belediye personelinin yangın söndürme eğitimi almasının önemine değinen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise, “Belediyemiz personelinin çıkan acil bir duruma yerinde müdahale edebilmesi çok önemli. Çalışanlarımızın yaşanabilecek herhangi bir yangın durumunda olaya hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi hayati önem arz ediyor. Eğitimlere öncelik vererek hem iş güvenliği konusunda çalışanlarımızı bilgilendiriyor hem de gündelik hayatlarında da faydalı olacak bilgiler edinmelerini sağlıyoruz. Verdikleri eğitim için Büyükşehir Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

TEKİRDAĞ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

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