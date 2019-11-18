Kara ağaçkakan Tekirdağ’da görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kara ağaçkakan Tekirdağ’da görüntülendi

İHA

Kara ağaçkakan, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde fotokapanda görüntülendi.

Kara ağaçkakan Tekirdağ’da görüntülendi

Kara ağaçkakan, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde fotokapanda görüntülendi.
Doğada ender gözlenebilen en büyük ağaçkakan olan kara ağaçkakan Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce Yaban Hayatı gözlemi amacıyla kurulan fotokapanda görüntülendi.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Yapılan çalışmada kurumuş bir ağaç kökü üzerinde saatlerce beslenme faaliyeti yürüten kara ağaçkakanın görüntüsü, nadir görülen türlerin habitatımızda varlığını sürdürüyor olduğunun mutluluk verici bir sonucu olarak karşılanmıştır. Kara Ağaçkakan (Dryocopus martiusBlack Woodpecker); nadir ve az sayıda görülen bir tür olup en büyük ağaçkakandır ve neredeyse küçük karga boyutundadır” denildi.

TEKİRDAĞ

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz’de hamsi yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz’de hamsi yüzleri güldürüyor
Muratlı’da yol kontrolleri
YEREL HABERLER Muratlı’da yol kontrolleri
Minikler trafik eğitimi aldı
YEREL HABERLER Minikler trafik eğitimi aldı
Tekirdağ'da model fabrika konusu görüşüldü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da model fabrika konusu görüşüldü
Otomobille çarpışan kamyonetin şoförü kaçtı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan kamyonetin şoförü kaçtı: 2 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı
Şener Şen’in 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
YEREL HABERLER Şener Şen’in 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
ÇBSK uzattı ama kazandı
YEREL HABERLER ÇBSK uzattı ama kazandı
Başkanlar, Kaymakam Taşçı ile görüştü
YEREL HABERLER Başkanlar, Kaymakam Taşçı ile görüştü
Çorlu TSO’dan "İşte Mutluluk ve Başarı" semineri
YEREL HABERLER Çorlu TSO’dan "İşte Mutluluk ve Başarı" semineri
Kitap okuma etkinliğinde öğrencilerden görsel şölen
YEREL HABERLER Kitap okuma etkinliğinde öğrencilerden görsel şölen
Tekirdağ Meydanı, 1928 yılındaki ruhuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Tekirdağ Meydanı, 1928 yılındaki ruhuna kavuşuyor
Emniyette basın odası
YEREL HABERLER Emniyette basın odası
200 sporcu birbirini mat etmek için yarıştı
YEREL HABERLER 200 sporcu birbirini mat etmek için yarıştı
Bin 500 öğrenci aynı anda kitap okudu Öğrencilerden muhteşem koreografi: Kitap oku
YEREL HABERLER Bin 500 öğrenci aynı anda kitap okudu Öğrencilerden ...
Hastanede heyecan dolu tatbikat
YEREL HABERLER Hastanede heyecan dolu tatbikat
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X