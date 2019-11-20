Tekirdağ’da KBRN eğitimleri başladı

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Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından KBRN eğitimleri başlatıldı.

AFAD Müdürlüğü personeline yönelik AFAD Başkanlığı tarafından Seviye 2 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) eğitimleri başladı. Eğitimlere AFAD İl Müdürü Recep Erol da katıldı. 1822 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitimde KBRN tehlikeleri ve bu tehlikelere yönelik alınması gereken önlemler, herhangi olay anında müdahale yöntemleri konularında uygulamalı bilgiler verilecek.

TEKİRDAĞ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:27

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