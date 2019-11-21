Çorlu Belediyesi ile üniversite arasında işbirliği protokolü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çorlu Belediyesi ile üniversite arasında işbirliği protokolü

İHA

Çorlu'da içme suyu, çevre problemleri ve teknolojik alt yapı gibi birçok konuda akademik çözümler ortaya koyabilmek için Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çorlu Belediyesi ile üniversite arasında işbirliği protokolü

Çorlu'da içme suyu, çevre problemleri ve teknolojik alt yapı gibi birçok konuda akademik çözümler ortaya koyabilmek için Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Çorlu Belediyesi Eğitim ve Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Güner Çetin, Özcan Veysel Tunçcan, Oktay Çolpan ve İbrahim Turgut Bolat ile NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri katıldı. İmza töreni öncesinde konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu halkına sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda katkı sağlayacak olan projeleri hayata geçirecek olan bu çalışmanın ilçede ilk defa gerçekleştirildiğini belirterek, “Çorlumuz için bugün uzun yıllar sonra bir ilki gerçekleştiriyoruz. Çorlumuz için ortaklaşa bir çalışma başlatılmış olduk. Belediye meclisimizde Çorlumuz için hazırlanacak çevre, trafik, kentleşme, alt yapı gibi konularda problemlerin tespiti, analizi ve problemlerin çözümü konusunda gerçekleştirilecek akademik çalışma ve projelere fon ayılması yönünde oy birliği ile karar almıştık. Bugün gelinen noktada ilk adımı attık” dedi.

“Projeler bilimsel ve akademik yöntemlerle hazırlanacak”
"Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi'nin siz değerli öğretim üyeleri ile birlikte Çorlu'muzu geleceğe taşıyacak projelere imza atacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diyen Başkan Sarıkurt, “Şehrimizde ulaşım, içme suyu, çevre problemleri ve teknolojik alt yapı gibi birçok konuda çözümler ortaya koyacak çalışmaların bilimsel ve akademik yöntemlerle hazırlanacak olması şehrimize değer katacak. Birçok akademisyenin şehrimizin farklı problem alanlarında çözümler ve tespitler için bilimsel proje tekliflerini sunacak olması Çorlu'muz için hedeflediklerimizin gerçekleştirilmesinde çok büyük öneme sahip olacak. Çorlumuzda yaşayan değerli bilim insanlarımızın hazırlayacağı akademik çalışmalar ile birlikte şehrimiz için oldukça önemli ve değerli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Yürütecekleri çalışmalar için şimdiden teşekkür ediyorum. Halkımızın mutlu ve huzurlu olarak yaşadığı bir şehir oluşturmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Fakülte yönetim kurulu onayından geçen projelerin sunumu gerçekleştirildi. Yapılan konuşmaların ardından Çorlu Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi arasında 'işbirliği protokolü' imzalandı. İmza töreninin sonunda Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri hazırladıkları Fakülte Yönetim Kurulu onayından geçen taslak proje fikirlerini slayt gösterisi eşliğinde sunarken, projeler hakkında bilgiler aktardılar.

TEKİRDAĞ

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorlu'da temizlik personeline iş güvenliği eğitimi
YEREL HABERLER Çorlu'da temizlik personeline iş güvenliği eğitimi
Başkan Yüksel yaralı askeri ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Yüksel yaralı askeri ziyaret etti
Kedi ile köpeğin dostluğu
YEREL HABERLER Kedi ile köpeğin dostluğu
Gece yarısı şok operasyon: 50 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gece yarısı şok operasyon: 50 kaçak göçmen yakalandı
Malkara’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı
YEREL HABERLER Malkara’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Tekirdağ’da KBRN eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da KBRN eğitimleri başladı
Tekirdağ’da 30 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 30 kaçak göçmen yakalandı
Trakya’da 286 milyar metreküplük doğalgaz heyecanı
YEREL HABERLER Trakya’da 286 milyar metreküplük doğalgaz heyecanı
Hayali onu Avrupa şampiyonluğuna götürdü Avrupa şampiyonu kick boks sporcu Furkan Arda: "Türkiye adına derece almak benim için gurur verici"
YEREL HABERLER Hayali onu Avrupa şampiyonluğuna götürdü Avrupa ...
Tekirdağ’da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ...
Tekirdağ'da, 286 milyar metreküp doğal gaz rezervi heyecanı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da, 286 milyar metreküp doğal gaz rezervi ...
Tekirdağ’da tek katlı ev yandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da tek katlı ev yandı
Fotokopanla kara ağaçkakan görüntülendi
YEREL HABERLER Fotokopanla kara ağaçkakan görüntülendi
Çorlu TSO Akademi'nin eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Çorlu TSO Akademi'nin eğitimleri sürüyor
Cumhurbaşkanına hakaretten 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanına hakaretten 2 kişi gözaltına alındı
Çorlu'da esnaflık sınavı düzenlendi
YEREL HABERLER Çorlu'da esnaflık sınavı düzenlendi
Ergeneli kadınlar el emeği ürünlerini Malkara’da satışa sundu
YEREL HABERLER Ergeneli kadınlar el emeği ürünlerini Malkara’da ...
Ergene Hanımeli Pazarı açıldı
YEREL HABERLER Ergene Hanımeli Pazarı açıldı
Öğretmenler Günü kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Öğretmenler Günü kutlamaları başladı
Çorlu’da öğrenmeyi öğrenmek isteyen öğretmenler için atölyeler düzenleniyor
YEREL HABERLER Çorlu’da öğrenmeyi öğrenmek isteyen öğretmenler için ...
Ergene’de yağmur duası
YEREL HABERLER Ergene’de yağmur duası
Yunanistan'a kaçarken dolandırıldılar
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken dolandırıldılar
Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Türüdü: "O yuhalayanlar çocuklarının yüzüne nasıl bakacaklar" "Sağlam dedikleri çocukların otizmli ve down sendromlu çocuklardan kazanabilecekleri o kadar şey var ki" "Ne otizmli çocukların aileleri birlik ve beraber olabiliyor, ne de karşı taraftakiler" "Birlikte olmak zorundayız"
YEREL HABERLER Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Türüdü: "O ...
Akıl almaz hırsızlık: Duvara tırmanıp, balkon deliğinden girdi
YEREL HABERLER Akıl almaz hırsızlık: Duvara tırmanıp, balkon ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X