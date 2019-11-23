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Gazi polis son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Gazi emekli polis memuru Ziya Upak, Ayaspaşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan ve Perşembe günü eşi tarafından evinde ölü olarak bulunan Gazi emekli polis Ziya Upak 1949 yılında Ceyhan’da dünyaya gelirken, 1973 yılında Emniyet Teşkilatından polis memuru olarak göreve başladı. Çeşitli illerde görev yaptıktan sonra 1983 yılında Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevliyken yaşanan terör olaylarında yaralanmış ve 1984 yılında Vazife Malulü olarak emekli edildi. Ziya Upak 1983 yılından bu yana Saray’da ikamet ederken kızı Gülçin Kılıç da babası gibi polis memuru olmayı tercih etmiş. Merhum Ziya Upak evli ve iki çocuk babasıydı.
Gazi Ziya Upak’ın Türk bayrağına sarılı naaşı Ayaspaşa Camii’nde kılınan namazın ardından silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak Ayaspaşa Mezarlığında toprağa verildi.
Saray İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu'nun kıldırdığı Gazi Ziya Upak’ın cenaze törenine, Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, 22. Dönem Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan, Tekirdağ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aykut Efe, Saray İlçe Emniyet Müdürü Şakir Oda, Ergene İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Çiçek, Saray Belediye Başkan V. Fuat Ünal, Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram, AK Parti ilçe Başkanı Samet Derviş, CHP İlçe Başkanı Akın Aytaç, MHP İlçe Başkanı Yusuf Duman, Saray ve çevre ilçelerin ülkü ocakları başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, ilçe esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TEKİRDAĞ

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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