İçi para dolu çantayı bulan pazarcılara ödül

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Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarında buldukları içi para dolu çantayı zabıta ekiplerine teslim eden esnaflara, teşekkür belgesi verildi.

100. Yıl Mahallesi’ndeki semt pazarında geçtiğimiz hafta içi para dolu çanta bulan Ahmet Esen ve Serhat Aral isimli esnaflar çantayı, sahibine ulaştırılması için Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından çantayı sahibine teslim etti. Örnek bir dürüstlük sergileyen esnafların iyi niyetli yaklaşımı karşılıksız kalmadı. Ahmet Esen ve Serhat Aral isimli pazarcılara Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel adına teşekkür belgesi takdim edildi.

TEKİRDAĞ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:56

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