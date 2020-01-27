Tekirdağ’da 9 devlet hastanesine Gebe Okulu Tescil Belgeleri teslim edildi

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce Tekirdağ’da bulunan 9 devlet hastanesine Gebe Okulu Tescil Belgeleri teslim edildi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın temel hedeflerinden biri; tüm anne adaylarına gebelik dönemi ile doğum sürecinde annebebek sağlığı açısından daha kaliteli, verimli, etkin ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasıdır. Bu kapsamda anne adaylarının ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma/doğum sonrası döneme bilinçli bir şekilde hazırlanması, desteklenmesi için gebe okulu, gebe bilgilendirme sınıfı ile doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezlerine yönelik standartların geliştirilmesi amacıyla hazırlanan 02.10.2018 tarihli ve 2018/23 sayılı Genelge yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren ‘Gebe Okulu, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezi Genelgesi’ kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde aşağıda isimleri bulunan kamu hastanelerimiz, ilimizde oluşturulan tescil ve denetim komisyonu tarafından değerlendirilmiştir” denildi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, Tekirdağ Devlet Hastanesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi, Çorlu Devlet Hastanesi, Hayrabolu Devlet Hastanesi, Malkara Devlet Hastanesi, Muratlı Devlet Hastanesi, Saray Devlet Hastanesi, Şarköy Devlet Hastanesi ve Kapaklı Devlet Hastanesine “Gebe Okulu Tescil Belgeleri” törenle teslim edildi. .

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamanın devamında, “Bu ulvi görevde emeği geçen yöneticilerimiz ve çalışanlarımıza, çok değerli emekleri dolayısıyla teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.

TEKİRDAĞ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:26

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.