Toplum Destekli Polislerden öğrencilere çeşitli etkinlikler

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri tarafından Çorlu İlçesinde eğitim gören öğrencilere yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Yapılan etkinlikler kapsamında; Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’ın katılımı ile düzenlenen programda Necati İvaz Anaokulunda öğrenim gören 90 öğrenciye ‘Polislik Mesleği’ ve ‘Trafik Kuralları’ anlatılarak konu ile ilgili çizgi film izlettirildi. Etkinlikte öğrencilere okulda kullanabilecekleri 60 kutu oyuncak hediye edildi.

Polisten öğrencilere sinema etkinliği

Özel Eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden 27 öğrenci ile Çorlu’nun ekonomik olarak düşük gelir seviyesine sahip olan ve aynı zamanda suç oranının yüksek olduğu mahallelerinde ikamet eden 220 öğrenci ücretsiz sinema etkinliği kapsamında misafir edildi. Sinema etkinliği sonrasında öğrencilerin eğlence alanlarında ücretsiz olarak zaman geçirmeleri sağlanarak, öğrencilere yemek ikramı yapıldıktan sonra oyuncak hediye edildi. Etkinlik kapsamında maddi durumu kötü olan 2 öğrenciye kışlık kıyafet (PaltoBot) hediye edildi.

Öğrencilere güvenli internet eğitimi

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak “Güvenli İnternet ve akran zorbalığı konularında 8 okulda toplam bin 540 öğrenciye eğitim verildi. Öğrencilere sosyal medya hesaplarından gelebilecek taciz, dolandırıcılık, tehdit gibi tehlikelere karşı bilgilendirme yapıldı.

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