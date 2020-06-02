Şiddetli yağış hazırlıksız yakaladı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış günlük hayatı felç etti.
Muratlı’da aşırı yağış nedeniyle araç trafiği aksadı. Caddeler ve sokaklar göle dönüştü. Bazı site ve apartmanların bahçeleri de suyla doldu. Islanmak istemeyen vatandaşlar, koşarak yağmurdan kaçmaya çalıştı.
Özellikle kent merkezinde akşamüstü saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmurda ıslanmamak için sığınacak yer arayan bazı vatandaşlar, saçakların altına kaçtı. Bazı vatandaşlar ise yağış nedeniyle sırılsıklam olmaktan kurtulamadı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.