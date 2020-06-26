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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ'da bir subay ve bir astsubay gözaltına alındı.

Tekirdağ’da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ’da bir subay ve bir astsubay gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/195 sayılı talimatlarıyla hakkında FETÖ/PYD kapsamında “Silahlı Terör Örgütüne üye olmak” suçundan gözaltı kararı verilen Malkara Merkez Komutanlığı’nda görevli, N.A. isimli subay Malkara Eken Kışlası’nda gözaltına alındı. Şüpheli şahıs yapılacak işlemlerin ardından Tekirdağ TEM Şube görevlilerine teslim edileceği öğrenildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü TSK askeri mahrem yapılanması kapsamında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanlığında görev yapan M.G. isimli Astsubay polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli şahsın Konya ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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