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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şüpheli araçta yüzlerce kaçak cihaz çıktı

İHA

Şüpheli araçta yüzlerce kaçak cihaz çıktı

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yüzlerce kaçak cep telefonu ve cihaz ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Marmaraereğlisi ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 108 adet akıllı cep telefonu, 108 adet şarj adaptörü, 108 adet şarj kablosu, 609 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin araçta yakalanan bir şahsa, 5607 SKM suçundan işlem yapılmak üzere yasal işleme başlatıldı.

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