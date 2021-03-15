Kaymakam Taşçı yüz yüze eğitime başlayan öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı yüz yüze eğitimöğretime başlayan öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı Ergene’de eğitim öğretim veren kurumlar arasında yer alan ve yüz yüze eğitimin başladığı okullardan Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Velimeşe Şehit Piyade Onbaşı Arman Galata İlkokulu’nda incelemelerde bulundu.

Okul yöneticileri, öğretmenler ve yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle bir araya gelen Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı yaptığı incelemelerde yeni tip korona virüs salgını kapsamında alınan önlemlerden dolayı okul yöneticilerine teşekkür etti.

Sınıfları ziyaret eden Kaymakam Taşçı öğrencilere de maske, mesafe ve temizlik konularında tavsiyelerde bulundu.

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