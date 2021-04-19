Vitamin deposu Velimeşe bozasına coğrafi işaret Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel: “Velimeşe Mahallemiz bozamızla öne çıktı”

Velimeşe’nin meşhur bozası coğrafi işaret almaya hak kazandı. Yapılan başvurunun 10 ay gibi kısa bir sürede sonuçlanarak Velimeşe Bozasına coğrafi işaret verilmesini değerlendiren ve boza bizim milli içeceğimiz diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene Kaymakamlığı, Ergene Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ve Velimeşe Mahalle Muhtarımız ile biz bu girişimi yaptık. Bugün de mutluyuz. Coğrafi işareti dernekler ve kurumlar alır” dedi.

Biz de kurumlar olarak müracaat ettik ve aldık diyen Başkan Yüksel, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Boza bizim milli içeceğimiz. Boza çok eski bir tarihi ve kültürü beraberinde getiriyor. 1877 1878 Rus Harbi sonrasında atalarımız bu kültürü de Ergene Velimeşemize getirmişler. O günden bugüne bozamız üretilmekte, bölge halkı tarafından tüketilmektedir. Boza, A, B, C, E vitaminlerini barındıran, sindirim sistemini kolaylaştıran bir üründür. TÜBİTAK araştırmalarına göre kolera hastalarına iyi geldiği bilinmektedir. Sindirimi kolaylaştırır, bağırsak, kolon, mide kanserini önlemede yararlı bir üründür. Tamamen vitamin deposudur” diye konuştu.

Boza kültürünü Velimeşe’ye getirenleri rahmet ve minnetle anan Başkan Yüksel, “Boza kültürünü bölgemize rahmetli Üzeyir Çavuş, daha sonrasında oğlu Topal Hafız yine daha sonrasında 4 tane bozacı ustası Kadir Seçmen, Kamil Bozdağ, Mustafa Uzun, Ahmet Öney büyüklerimiz bozayı devam ettirdiler. Daha sonra da torunları çocukları bugünlere getirdi. Rahmete kavuşanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Bu işi devam ettiren genç kardeşlerimize de Allah’tan uzun ömürler diliyorum. Bozamız tescil aldığı için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Tescilin ne işe yarayacağı ile ilgili olarak da bilgiler veren Başkan Yüksel, “Dışarıdan gelen insanlar bölgenin önemli ürünlerine girdikleri zaman bu işareti görecekler. Bölgenin tabii ki kalkınmasında fayda sağlayacak, turizm anlamında katkı sağlayacak. Biz de bozamızla öne çıktık. Velimeşe Mahallemiz bozamızla öne çıktı. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Coğrafi işaretin ülkemize, ilimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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