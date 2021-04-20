Yağışlar kaza getirdi

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde etkili olan yağış, beraberinde kazayı da getirdi.

Olay, akşamüstü saat 18.30 sıralarında MuratlıB.Karıştıran karayolu üzerinde Ballıhoca Mahallesi sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Ö.S. sevk ve idaresindeki 41 YL 761 plakalı otomobil, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil takla attı.

Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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