Kapanma sonrası sahile akın ettiler Akın akın sahile gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

Tam kapanmanın sona ermesiyle Tekirdağ’da dışarıya çıkan vatandaşlar deniz havası almak için sahile akın etti. Akın akın dışarıya çıkan vatandaşlar, “Evde çok sıkıldık” dediler.

Ülke genelinde uygulanan tam kapanmadan sonra kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde de vatandaşlar dışarıya akın etti. Sokak aralarında yaşanan hareketliliğin yanı sıra deniz havasına hasret kalan vatandaşlar ise sahil alana akın etti. Kaç zamandır bomboş durumda bulunan Süleymanpaşa sahili, vatandaşların akın etmesi ile dolup taştı.

Tam kapanmanın bitmesiyle ilgili açıklamada bulunan vatandaşlar, “Herkesin en mutlu olduğu günler. Mutluluk gezmek demek. Kapanmada herkesin rutin olarak yapmış olduğu gibi eve kapanmak. Herkes gibi yattım bende. Bütün gün evde oturduk. Yattık, kalktık ama böyle iyi oldu hemen gezmeye çıktım. Millet sıkıldı artık evde. Evde hiç iyi geçmedi desem yeri yani. Nasıl geçsin herkes gibi evde işte.

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