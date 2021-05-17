İstanbul-Tekirdağ yolunda çift yönlü yoğunluk var

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Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın sona ermesiyle İstanbulTekirdağ yolunda çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

Ülke genelinde uygulanan tam kapanmadan sonra kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle İstanbul’a geliş ve gidiş yollarında yoğunluklar var. Kapanma sürecini Trakya ile güzergahındaki illerde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesi ve kapanma sürecini İstanbul’da geçirip Trakya’daki yazlıklara gitmek isteyen vatandaşların Tekirdağ’a yönüne harekete geçmesi ile İstanbulTekirdağ yolunda çift yönlü trafik yoğunlukları yaşanıyor.

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